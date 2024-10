Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Ford flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

An der Einmündung Detmolder Weg/Langenbrücker Tor/Braker Weg kam es am Mittwochmorgen (30.10.2024) zu einer Flucht nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 54-Jähriger aus Lemgo stand gegen 7.50 Uhr mit seinem Volvo aus Richtung Heidensche Straße kommend auf dem Detmolder Weg auf dem Linksabbieger-Streifen vor einer roten Ampel. Als diese auf Grün sprang, wechselte unvermittelt ein unbekanntes Fahrzeug auf die Linksabbieger-Spur, das zuvor auf dem rechtsseitigen Fahrstreifen in Richtung Braker Weg stand. Dabei touchierte der unbekannte Fahrzeugführer den verkehrsbedingt wartenden Volvo und beschädigte diesen. Statt anzuhalten, flüchtete der Wagen an einem Parkplatz am Langenbrücker Tor vorbei in Richtung Paulinenstraße. Es soll sich dabei um einen dunklen Ford Galaxy mit lippischen Kennzeichen und verdunkelten hinteren Scheiben handeln, der sich augenscheinlich in einem schlechten Zustand befindet. Ob es sich um einen Fahrer oder eine Fahrerin gehandelt hat, ist nicht bekannt. Am Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Person hinter dem Steuer oder dem Auto selbst geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

