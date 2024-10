POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Bockhorn - 61-Jähriger mit Kleinkraftrad angehalten

Wilhelmshaven (ots) - Schwerer Verkehrsunfall in Sillenstede Am 02.10.2024, gegen 17:20 Uhr, befährt der 19jährige Fahrer eines Transporters die Jeversche Landstraße in Schortens, Ortsteil Sillenstede, zwischen dem Deepsdammer Weg und Moorhausen, in nördliche Richtung. In Höhe eines Waldweges quert ein 6jähriges Kind die Landstraße. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Transporter, so dass ...

