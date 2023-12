FW-OLL: Verkehrsunfall in Winkelsett - Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr zur Personensuche im Einsatz

Ganderkesee (ots) - Am Donnerstag, den 07. Dezember 2023, wurde die Feuerwehr Ganderkesee gegen 22:25 Uhr in die Birkenheider Straße in Ganderkesee gerufen. Vor Ort war ein PKW von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beim Eintreffen der ...

mehr