POL-LIP: Bad Salzuflen. 59-jähriger Mann grundlos angegriffen.

Am Freitagabend (01.11.2024) gegen 17:20 Uhr wurde ein 59-jähriger Bad Salzufler in der Schloßstraße von zwei unbekannten Jugendlichen angegriffen. Der Vorfall ereignete sich, nachdem die Jugendlichen ihn um eine Zigarette gebeten hatten, die er ihnen gab. Unmittelbar danach wurde er nach ersten Erkenntnissen ohne erkennbaren Grund geschlagen und getreten. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: - ca. 18-19 Jahre alt - dunkel bekleidet - ca. 1,70-1,80 m groß - einer sprach gebrochenes Deutsch Sollten Sie Hinweise auf die Täter geben können oder sind Sie Zeuge der Tat geworden, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090.

