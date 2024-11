Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verursacher nach Unfallflucht ermittelt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 11.10 Uhr beobachtete eine Zeugein auf der Wittighöfer Straße, dass ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford ein Verkehrszeichen beschädigte und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie verständigte telefonisch die Polizei und fuhr dem Verursacher hinterher, wobei sie der Polizei permanent ihren Standort mitteilte. Als der Verursacher dann in Lieme auf der Bielefelder Straße anhielt, um den entstandenen Schaden an seinem Pkw zu begutachten, wurde er von der Polizei angetroffen. Es handelte sich um einen 50-jährigen Mann aus Lage. Eine Strafanzeige wegen Unfallflucht wurde erstattet. Der besondere Dank der Polizei gilt der Zeugin, die durch ihr umsichtiges Verhalten die schnelle Klärung der Unfallflucht ermöglicht hat.

