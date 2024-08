Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Schmalkalden (ots)

Am Freitag in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schmalkalden, Näherstiller Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Pkw VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeuge, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell