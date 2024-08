LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Am Samstag, den 17.08.2024, wurde im Zeitraum von 05:45 Uhr - 14:30 Uhr ein Fahrrad der Marke Giant in Hildburghausen in der Eisfelder Straße 41 entwendet. Es befand sich angeschlossen an einem Fahrradständer vor dem Klinikgebäude. Der oder die Täter entfernten zunächst das Schloss, entwendeten das Fahrrad und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrrad ist voll gefedert ...

