Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Mittwoch, den 15.02.2024, kam es auf der Hauptstraße in Tönisvorst zu einem Unfall. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 13:45 Uhr die Hauptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal in das Auto eines 83-Jährigen aus Süchteln. Zeugen, die hinter dem 83-Jährigen fuhren, bestätigten die Aussagen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 75-jährige Beifahrerin des Süchtelners wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. /jk (163)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell