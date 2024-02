Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Radlader gestohlen - Zeuginnen oder Zeugen gesucht

Nettetal (ots)

Auf einem Hof an der Kaldenkirchener Straße in Nettetal ist ein Radlader gestohlen worden.

Das Fahrzeug war am Dienstag gegen 17.45 Uhr dort abgestellt worden. Als die Eigentümerin es am Mittwoch gegen 9 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, war es verschwunden.

Spuren deuten darauf hin, dass der Radlader über ein Feld zur Kaldenkirchener Straße hin gefahren worden ist.

Es handelt sich bei dem Radlader um einen Hoflader der Marke Case, Typ 321F. Wer hat gesehen, wie ein solches Fahrzeug am Dienstagabend, in der Nacht zu Mittwoch oder am Mittwochmorgen in verdächtiger Weise im Bereich Kaldenkirchen oder Leuth bewegt wurde? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (162)

