Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Radlerin stürzt

Am Donnerstag geriet ein Regenschirm in die Speichen des Fahrrades.

Ulm (ots)

Die 11-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad in der Ulmer Straße. Gegen 10.45 Uhr überquerte sie einen Fußgängerüberweg. An ihrem Lenker hatte sie einen Regenschirm hängen. Der geriet zwischen die Speichen des Vorderrades. Das Vorderrad blockierte und die 11-Jährige flog über das Fahrrad. Glücklicherweise erlitt sie nur leichte Verletzungen. Vorsorglich kam sie in ein Krankenhaus.

+++++++ 1249577 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell