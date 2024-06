Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Einbrecher am Werk

Hohen Schaden verursachten Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in Schelklingen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Waschanlage in der Industriestraße. Dort gelangten sie in einen Büroraum und flexten einen Tresor auf. Weiterhin hebelten sie mehrere Münzautomaten auf. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro.

+++++++ 1250387 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

