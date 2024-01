Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster 70-Jähriger

Schalksmühle (ots)

Die Polizei sucht nach einer vermissten Schalksmühlerin. Die 70-jährige Frau befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie sprach zuletzt am frühen Dienstagnachmittag mit Angehörigen, die sie am Abend als vermisst meldeten. Die Frau ist 1,58 Meter groß und schlank und hat rötlich-graue, schulterlange Haare, die sie meist zusammengebunden trägt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine schlichte Bekleidung mit einem dunklen Mantel und einer roten Wollmütze. Sie ist Brillenträgerin. Ein Foto ist zu finden auf dem Fahndungsportal der NRW-Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/123676 In der Nacht hat die Polizei unter anderem mit Mantrailer nach der Frau gesucht. Der Hund hat die Spur am Rathausplatz verloren. Hinweise bitte an den Polizeinotruf 110! (cris)

