POL-MK: Fahrgäste im Bus sexuell belästigt und angegriffen

Altena/ Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 23-jähriger Altenaer hat am Freitagnachmittag in einem Linienbus eine Minderjährige sexuell belästigt und sich mit anderen Fahrgästen geprügelt. Gegen 15.15 Uhr setzte sich der Mann neben eine 16-Jährige, fasste sie an und beleidigte sie. Als sie sich wehrte, wurde er lauter, schrie durch den Bus, blendete mehrere Fahrgäste mit einem Laserpointer und bedrohte sie. Eine 27-jährige Frau, die mit ihrer Familie im Bus saß, ging zu dem Busfahrer, worauf der 23-Jährige auf sie los ging und ihr einen Schlag in den Bauch verpasste. Inzwischen stand der Linienbus in der Westiger Straße an der Haltestelle Carbonit. Ihr Mann (32) eilte ihr zu Hilfe. Es kam im Bus zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 23-Jährige aus dem Bus gedrängt wurde. Als der 32-Jährige dabei seine Brille verlor, trampelte der Angreifer auf die Brille. Diese wurde dabei komplett zerstört. Der 23-Jährige flüchtete. Die inzwischen gerufene Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. Der Beschuldigte meldete sich später auf der Polizeiwache. Die Polizeibeamten fertigten eine ganze Reihe von Strafanzeigen: wegen Bedrohung, Beleidigung, gefährlicher und einfacher Körperverletzungen, sexueller Belästigung sowie Sachbeschädigung.

Nach einer Schlägerei am Neujahrstag gegen 19 Uhr in einem Hausflur an der Schulstraße hat die Polizei einen 31-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der in Nachrodt gemeldet Mann hatte laut Zeugenaussagen lautstark an die Tür eines 38-Jährigen geklopft. Aus einem verbalen Streit entwickelte sich die körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Nachbarn griffen ein und trennten die Gegner. Die Polizei schrieb Strafanzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung. Zu dem Grund für den Streit können keine Angaben gemacht werden. (cris)

