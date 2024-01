Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eine Verkehrskontrolle, ein Unfall, zwei alkoholisierte Pkw-Fahrer, zwei Widerstands-Handlungen

Herscheid (ots)

Mit einer Reihe von Strafanzeigen endete am Samstagmorgen eine Verkehrskontrolle in Herscheid. Kurz vor 2 Uhr wollte eine Besatzung eines Streifenwagens der Polizei auf der Valberter Straße einen Corsa kontrollieren. Trotz der Anhaltesignale beschleunigte der Fahrer und bog am Ende der Straße im Kreisverkehr in die Landstraße 561 ein. 50 Meter nach der Einmündung Unter dem Spielberg stoppte er schließlich doch. Die Polizeibeamten forderten die Fahrzeuginsassen zum Aussteigen auf. Der stark alkoholisierte Beifahrer, ein 24-jähriger Herscheider, ging sofort aggressiv auf die Beamten zu, gestikulierte mit den Händen und forderte die - so seine Worte - "Scheiß Bullen" auf, "abzuhauen". Immer wieder ging er auf die Beamten zu. Schließlich setzten die Beamten das DEIG ein. Erst jetzt konnten sich die Beamten um den Fahrer, einen 29-jährigen Herscheider, kümmern. Auch er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Sowohl der Atemalkoholtest als auch ein Speichel-Vortest auf Drogen fielen positiv aus. Er musste Blutproben abgeben und bekam eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Mit der Sicherstellung seines Führerscheins war er nicht einverstanden. Sein Beifahrer wurde vom Notarzt untersucht. Der stellte keine Verletzungen fest. Die Polizei leitete Verfahren ein wegen Trunkenheit im Verkehr (Alkohol und Drogen). Sein Beifahrer bekam Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Die Besatzung des Streifenwagens hatte angesichts des Widerstands Verstärkung angefordert.

Noch während des laufenden Einsatzes verursachte ein weiterer alkoholisierter Pkw-Fahrer einen Unfall. Ein 30-jähriger Herscheider kam mit seinem Wagen nicht an der Einsatzstelle vorbei und setzte zurück. Dabei touchierte er einen geparkten Wagen. Die Polizeibeamten mussten den Eindruck habe, als wollte er davonfahren. Ein Polizeibeamter trat an das Fahrzeug heran. Auf Klopfen an die Scheibe, setzte der Fahrer erneut zurück. Schließlich stieg der blutende und offenbar alkoholisierte Fahrer doch aus, stieß den Polizeibeamten weg und flüchtete zu Fuß. Die Beamten verfolgten ihn und brachten ihn zu Boden. Dabei setzte sich der Fahrer heftig zur Wehr. Auch er wurde medizinisch vom Rettungsdienst versorgt. Im Krankenhaus musste auch er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Er bekam Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

