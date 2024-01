POL-MK: Zeugensuche nach Unfall auf L561

Altena/ Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Ein 23-jähriger Altenaer hat am Freitagnachmittag in einem Linienbus eine Minderjährige sexuell belästigt und sich mit anderen Fahrgästen geprügelt. Gegen 15.15 Uhr setzte sich der Mann neben eine 16-Jährige, fasste sie an und beleidigte sie. Als sie sich wehrte, wurde er lauter, schrie durch den Bus, blendete mehrere Fahrgäste mit einem Laserpointer und bedrohte sie. Eine ...

