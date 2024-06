Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Motorradfahrer verletzt

Am Donnerstag stürzte ein Biker in Eislingen/Fils, weil ein entgegenkommender Lkw den Vorrang missachtetet. Der fuhr anschließend weiter.

Kurz vor 8 Uhr war ein 46-Jähriger auf seiner Yamaha von Holzheim in Richtung Auffahrt B10 unterwegs. Der Biker fuhr hinter einem Auto und wollte nach links auf die B10 in Richtung Stuttgart fahren. Dort soll ihm wohl ein Lkw entgegen gekommen sein. Wie der Biker später der Polizei berichtete, hatte ihm der unbekannte Lkw die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste er sein Krad bei starkem Regen ab. Der 46-Jährige kam samt Maschine zu Fall und rutschte über die Straße. Zu einem Kontakt zwischen Krad und Lkw kam es nicht. Der Lkw, laut Zeugen ein 40-Tonner mit Anhänger, hatte den Sturz des Bikers wohl nicht mitbekommen und fuhr weiter. Den und auch den Fahrer sucht nun die Polizei. Der 46-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den Schaden an der fahrbereiten 125er Yamaha schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eislingen unter der Tel. 07161/851-0 entgegen.

