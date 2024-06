Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/B28 - An der Einmündung aufgefahren

Nicht aufgepasst hatte ein 33-Jähriger am Donnerstag bei Laichingen.

Ulm (ots)

Um 7.15 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem VW von Laichingen in Richtung Suppingen unterwegs. Der Mann wollte an der Auffahrt zur B28 in Richtung Blaubeuren weiter fahren. Das hatte auch eine 55-Jährige vor. Die Frau bremste an der Einmündung ab, da auf der B28 ein Auto unterwegs war. Das hatte der 33-Jährige wohl übersehen und fuhr auf den noch langsam rollenden Fiat 500 auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laichingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den Fiat schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. An dem VW ist offenbar kein Schaden entstanden.

