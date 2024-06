Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag schlugen in Burgrieden aus dem Motorraum eines Nissan Flammen.

Gegen 11 Uhr war der Senior mit seinem Auto in Burgrieden-Rot in der Bühler Straße unterwegs. Er und seine Beifahrerin stellten plötzlich Brandgeruch im Innenraum des Fahrzeuges fest. Deshalb hatte er sein Auto gestoppt und öffnete die Motorhaube. Dabei schlugen dem Besitzer schon Flammen aus dem Motorraum entgegen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war sofort zur Stelle und löschte den Brand. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen des Hinzugekommenen konnte ein Vollbrand verhindert werden. Die Feuerwehr Burgrieden kam nach Alarmierung an die Brandstelle und führte Nachlöscharbeiten durch. Den Schaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 2.500 Euro. Ein Abschlepper barg den Nissan. Polizei und Feuerwehr gehen von einem technischen Defekt im Motorraum aus.

