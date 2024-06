Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Anhaltesignale missachtet

Am Donnerstag flüchtete ein Autofahrer in Göppingen vor der Polizei.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr meldete ein Zeuge den Alfa Romeo Stelvio zwischen Bezgenriet und Jebenhausen. Der fuhr dort mit in auffälliger Weise mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Eine Polizeistreife entdeckte den Alfa Romeo in der Jebenhausen und wollte das Fahrzeug stoppen. Anhaltesignale missachtete der Fahrer des Alfa Romeo und überholte den Streifenwagen. Nach einem erneuten Anhalteversuch gab der Fahrer Vollgas und flüchtete. In weiterer Folge fuhr er über die roten Ampeln an der Jebenhäuser Straße / Jahnstraße und Willy-Bleicher-Straße / Bahnhofstraße. Eine weitere rote Ampel überfuhr der 43-Jährige an der Willy-Bleicher-Straße / Hauptstraße. Im Bereich der Lorcher Straße / Pfarrstraße musste er aufgrund des Verkehrs halten. Dort konnte die Polizei ihn dann vorläufig festnehmen. Während seiner Festnahme beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizisten. Das 43-Jährige war alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Neben einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung kommen noch Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung auf den Mann zu. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/63-2360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die durch die rasante Fahrweise gefährdet wurden.

+++++++ 1249781 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell