Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am 26. Februar, gegen 11.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Fußgängerüberweges in der Carl-Gareis-Straße. Ein 16-jähriger Fußgänger überquerte den Fußgängerüberweg, gleichzeitig befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Carl-Gareis-Straße von Richtung Obere Lindenstraße. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der 16-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Opel des Typs "Meriva" gehandelt haben. Zeugen des Verkehrsunfalles sowie Personen, die Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0052559/2024 in Verbindung zu setzen. (jd)

