Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (04.11.2024) kam es gegen 17:20 Uhr auf der Straße "Am Zubringer" zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Fahrtrichtung Herford. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Lemgo fuhr mit ihrem Renault Twingo auf einen vor ihr bremsenden Mazda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf einen davor stehenden Toyota geschoben. Bei dem Unfall wurden die 23-jährige Unfallverursacherin und der 26-jährige Fahrer des Mazda aus Bad Salzuflen leicht verletzt. Der 55-jährige Fahrer des Toyota aus Herford blieb unverletzt. Der Renault Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei ca. 5.000 Euro liegen.

