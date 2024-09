Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Autoaufbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 09.09.2024, zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr, sind aus einem am südlichen Ortsrand von Höchenschwand geparkten Auto Wertgegenstände entwendet worden. Am Auto wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt bei mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

