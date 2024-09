Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Bankkunden wird EC-Karte entwendet - Shouldersurfer

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 09.09.2024, nach 10:00 Uhr, sind im Vorraum einer Bank in Görwihl zwei Bankkunden von zwei Unbekannten die EC-Karten gestohlen worden. Im Anschluss wurde mit den Karten ein höherer Bargeldbetrag abgehoben. Diese beiden Fälle reihen sich in eine Betrugs- und Diebstahlsserie ein, dem sogenannten "Shouldersurfer". Meist lebensältere Bankkunden werden am Geldausgabeautomat durch ein fingiertes Gespräch von einem Tatverdächtigen geschickt abgelenkt, während ein zweiter Tatverdächtiger die EC-Karte aus dem Ausgabeschacht entwendet. Zuvor war der Kunde bei der Eingabe der PIN beobachtet worden. Gleich danach erfolgen Geldabhebungen mit der entwendeten Bankkarte.

Es liegen folgende Beschreibungen der Tatverdächtigen vor: Einer der Männer war ca. 175 cm groß und ca. 25 bis 35 Jahre alt, hatte eine normale Statur, kurze braune Haare und trug braune Kleidung. Der zweite Tatverdächtige war größer, ca. 185 cm, und hatte einen Stoppelbart im ganzen Gesicht. Ansonsten glich sein Aussehen und Kleidung dem ersten Tatverdächtigen.

Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932998-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Pressemeldung vom 15.08.2024 ist nochmals beigefügt.

Pressemeldung vom 15.08.2024:

Freiburg/Landkreise: Betrugs- und Diebstahlserie an Geldausgabeautomaten - Shouldersurfer

Durch geschickte Ablenkung konnten zwei bislang unbekannte Männer an die Geheimnummer (PIN) der Kreditkarte von Bankkunden gelangen und ihnen im Anschluss die Karte zu entwenden. Während sich die meist lebensälteren Kunden am Geldautomaten befanden um eine Auszahlung vorzubereiten, wurden sie bei der Eingabe ihrer PIN von einem der Männer genau beobachtet und durch ein fingiertes Gespräch abgelenkt. Anschließend entwendete der zweite Täter die aus dem Automaten ausgegebene Kreditkarte der Geschädigten. Schon kurze Zeit später erfolgte eine widerrechtliche Bargeldabhebung der Täterschaft. Zwischen Ende Juni 2024 und Ende Juli 2024 sind dem Polizeipräsidium Freiburg rund 13 Fälle bekannt geworden, bei denen vermutlich dieselbe Tätergruppierung in teilweise unterschiedlicher Besetzung am Werk ist. Diese treten zu den unterschiedlichsten Zeiten an den unterschiedlichsten Orten auf. Bislang sind Tatörtlichkeiten in Staufen, Denzlingen, Neuenburg, Schönwald/Triberg, Hornberg, Freiburg, Efringen-Kirchen, Kirchzarten und Stegen betroffen gewesen.

Die Polizei bittet sie und rät: - Bleiben Sie auf jeden Fall beim Geldautomaten - Lassen Sie sich nicht von einem vermeintlich hilfsbereiten oder hilfsbedürftigen Fremden vom Automaten weglocken oder ablenken - Behalten Sie jederzeit Ihre Kreditkarte und ihr Geld im Blick - Brechen Sie notfalls den Auszahlungsvorgang ab, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt - Benutzen Sie den Bankautomaten zu einem anderen Zeitpunkt, falls ihnen verdächtige Personen im Bereich der Geldausgabeautomaten auffallen - Wählen Sie jederzeit den Polizeinotruf (110) - Besprechen Sie das Thema mit Ihren Familienangehörigen - Sperren Sie unverzüglich ihre Kreditkarte unter der zentralen Service-Nummer: 116116, wenn ihnen diese abhandenkommt - Verständigen Sie sofort die Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell