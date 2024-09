Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auffahrunfall auf der A 98 beim Bürgerwaldtunnel - zwei Verletzte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.09.2024, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der A 98 am Ostportal des Bürgerwaldtunnels auf der Gemarkung von Lauchringen zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Fahrer verletzt wurden. Ein aus Fahrtrichtung Waldshut kommender 38 Jahre alter VW-Fahrer prallte zunächst gegen eine Leitplanke und im Anschluss in das Heck eines davor befindlichen Dodge. Der VW-Fahrer und der 44 Jahre alte Dodge-Fahrer erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 20000 Euro. Zeitweise war wegen des Verkehrsunfalles der Bürgerwaldtunnle gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0 oder 07751 8316-0).

