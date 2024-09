POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2: Frau stirbt bei Stauendunfall

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0812 Am vergangenen Freitag (30. August 2024) gegen 20 Uhr versuchten fünf Personen im Alter von etwa 16 bis 22 Jahren, einen 58-jährigen Mann in Lünen auszurauben. Die Polizei Dortmund sucht Zeugen. Der 58-Jährige aus Hagen hatte sich mit einer Person auf dem Spielplatz an der Westfaliastraße in Lünen verabredet. Statt der Verabredung ...

mehr