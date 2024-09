Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.09.2024, gegen 14:15 Uhr, hat ein Fahrradfahrer in Rheinfelden bei der Kollision mit einem Auto leichte Verletzungen davongetragen. Die 25-jährige Autofahrerin war von der Goethestraße nach links in die Werderstraße eingebogen und dabei mit dem entgegenkommenden 27 Jahre alten Fahrradfahrern zusammengestoßen. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, am Fahrrad von ca. 100 Euro.

