Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich stark alkoholisierte Fahrradfahrerin prallt gegen stehendes Taxi - leicht verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 10.09.2024, gegen 02:00 Uhr, ist in der Basler Straße in Lörrach eine mutmaßlich stark alkoholisierte Fahrradfahrerin gegen ein stehendes Taxi geprallt. Das Taxi stand auf einem Taxistand am Haltepunkt Lörrach-Stetten und wartete auf Fahrgäste. Die 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Pedelec in das Heck des Taxis. Dabei verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Da eine Alkoholüberprüfung bei ihr ca. 1,9 Promille ergab, wurde eine Blutprobe erhoben. Während der Fahrrad nur leicht beschädigt wurde, wird der Schaden am Taxi auf rund 5000 Euro geschätzt.

