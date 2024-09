Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Scheibe an Bushaltestellenhäuschen eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag, 08.09.2024, und Montagmittag, 09.09.2024, ist eine Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens am Bahnhof in Rheinfelden eingeschlagen worden. Vermutlich lag die Tatzeit in den Nachtstunden. Zur Mittagszeit am Montag wurden die Splittern am Boden vom technischen Dienst der Stadt festgestellt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0.

