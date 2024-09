Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen und Wasenweiler: Gelegenheit macht Diebe - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 07.09.2024, auf Sonntag, 08.09.2024, ereigneten sich in Merdingen und Ihringen-Wasenweiler mehrere Fälle von Diebstahl oder versuchtem Diebstahl, insbesondere aus unverschlossenen Fahrzeugen. Nach Ermittlungen der Polizei handelt es sich vermutlich um mehrere Täter, die sich unbefugt auf die Grundstücke der Geschädigten begaben und dort nach Tatgelegenheiten suchten. Dabei hielten die bislang unbekannten Personen insbesondere Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen oder anderen ungesicherten Gegenständen. So wurden beispielsweise in Merdingen, in der Straße "Am Schlagbaum" unter anderem Bargeld und Schuhe aus einem geparkten Pkw mit geöffneter Fensterscheibe und in einem anderen Fall ebenfalls ein Paar Schuhe sowie mehrere abgeschlossene Fahrräder aus einem Carport entwendet. In Wasenweiler konnten unter anderem in der Wattwiller Straße verdächtige Personen gesichtet werden, bei denen es sich vermutlich um die gleiche Tätergruppe handelt. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 91170 zu melden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge und Räume grundsätzlich zu verschließen und frei zugängliche Wertgegenstände zu sichern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell