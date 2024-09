POL-FR: Emmendingen: Betrunkener Autofahrer am Steuer eingeschlafen

Freiburg (ots) - Am Freitagvormittag, 06.09.2024, gegen 11 Uhr erlitt ein 54-Jähriger Autofahrer während der Fahrt in der Basler Straße in Emmendingen einen Schlaganfall. Hierbei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Laternenmast. Da die Fahrertür aufgrund des Unfallgeschehens blockiert war, wurde die Feuerwehr Emmendingen ...

