POL-FR: Freiburg: Lkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 30.08.2024, ist es im Hurstweg in Freiburg-Haslach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlangsamte der geschädigte Pkw-Fahrer um 14.55 Uhr sein Fahrzeug, um rechts am Fahrbahnrand einzuparken. In diesem Moment stieß ein bislang Unbekannter beim Rückwärtsrangieren mit dem Heck seines Lkw gegen das Heck des Pkw des Geschädigten.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Möglicherweise konnte der Unfall durch Besucher einer gegenüberliegenden Bäckerei beobachtet werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

oec

