POL-WES: Moers - Unfall im Vorraum einer Waschanlage

Wesel (ots) - Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Donnerstag, den 11.04.2024, um 03:15 Uhr die Eingangsschiebetür einer Apotheke am Großen Markt mit einem Absperrpfosten (Pöller) ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Die Täter entwendeten den genutzten Absperrpfosten vermutlich zuvor am Dom, indem sie diesen aus der Bodenverankerung zogen. Ob etwas aus der Apotheke entwendet wurde, ist ...

