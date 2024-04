Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in eine Apotheke

Wesel (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Donnerstag, den 11.04.2024, um 03:15 Uhr die Eingangsschiebetür einer Apotheke am Großen Markt mit einem Absperrpfosten (Pöller) ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft.

Die Täter entwendeten den genutzten Absperrpfosten vermutlich zuvor am Dom, indem sie diesen aus der Bodenverankerung zogen.

Ob etwas aus der Apotheke entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 240411-0446

