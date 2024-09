POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Maßnahmen des Polizeipräsidiums Freiburg zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Freiburg (ots) - Am Montag, 09.09.2024, gegen 12:30 Uhr, hat die Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach einen rauchenden Topf gelöscht. Ein Rauchmelder in der betroffenen Erdgeschosswohnung hatte ausgelöst. Die alarmierte Feuerwehr rückte unter Atemschutz in die Wohnung vor und löschte einen rauchenden Topf auf dem Herd. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein. Die Wohnung blieb bewohnbar. Die Feuerwehr ...

