Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag, 01.09.2024, und Samstagabend, 07.09.2024, sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Merktweg in Hohentengen eingebrochen. Über ein eingeschlagenes Fenster im zweiten Obergeschoss waren der oder die Einbrecher in das Haus eingedrungen. Ein Blechtresor und ein Stoffbeutel mit Münzgeld wurden gestohlen. Die Bewohner waren urlaubsbedingt abwesend. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell