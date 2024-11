Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schwerer Raub unter Vortäuschung einer Polizeikontrolle.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (02.11.2024) wurde ein 26-jähriger Mann gegen 19 Uhr auf der Breder Hude Opfer eines schweren Raubes. Zwei Männer in schwarzer Kleidung hielten den Essener mit einem gefälschten Polizei-Anhaltezeichen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Einer der Täter bedrohte den 26-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mann übergab daraufhin eine Tasche mit einem vierstelligen Euro-Betrag, seinem Handy und Personalausweis. Die Räuber flüchteten danach mit einem schwarzen 5er BMW (Mindener-Zulassung) in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 1,90 m groß - schwarze Vollbärte - markante Nasen - sprachen akzentfreies Deutsch Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem schwarzen BMW geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

