Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fernseher bei Einbruch gestohlen.

Lippe (ots)

Am Sonntag (03.11.2024) in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr öffneten Einbrecher nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße zu verschaffen. Aus dieser flüchteten sie mit einem Fernsehgerät in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch: Hinweise richten Sie bitte telefonisch an 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell