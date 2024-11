Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrer flüchtet am Hasselter Platz vor Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Hasselter Platz kam es am Dienstagabend (05.11.2024) zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch einen Autofahrer. Der Mann sollte im Rahmen polizeilicher Maßnahmen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er im Begriff war diesen mit seinem Fahrzeug zu verlassen. Als der Autofahrer den vor ihm stoppenden Streifenwagen und den auf ihn zukommenden Polizeibeamten entdeckte, missachtete er die Anhaltezeichen, gab Gas und fuhr mit seinem weißen Ford Fiesta nah an dem 30-jährigen Polizisten vorbei. Dieser eilte dem Wagen anschließend zu Fuß hinterher, der verkehrsbedingt an der Richthofenstraße halten musste, und versuchte eine weitere Flucht zu unterbinden. In diesem Moment fuhr der Ford-Fahrer jedoch stark an und zog den Polizisten einige Meter mit. Er hielt sich zunächst am Fahrzeug fest und ließ kurz darauf los. Der Fiesta flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von der Richthofenstraße über die Siegfriedstraße, Marienstraße und Annastraße. Aufgrund eines zu großen Risikos Unbeteiligte möglicherweise zu gefährden, wurde die Verfolgung des Wagens durch die Polizei dort schlussendlich beendet.

Bei dem Fahrer, der sich bislang weiter auf der Flucht befindet, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 39-jährigen Detmolder. Ebenfalls im Auto soll sich ein 39-jähriger Beifahrer aus Detmold befunden haben. Die weiteren Ermittlungen, die unter anderem bereits ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dauern an. Der Polizeibeamte blieb unverletzt. Durch die Flucht des Autofahrers sollen auch unbeteiligte Zeugen auf dem Parkplatz gefährdet worden sein. Das Verkehrskommissariat bittet die Personen, die an dem Abend dort oder auch im weiteren Verlauf der Flucht in den genannten Straßen ebenfalls durch den Fahrzeugführer gefährdet wurden, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden. Auch Personen, die gegebenenfalls Fotos oder Videos in diesem Zusammenhang erstellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden und das Material zur Verfügung zu stellen.

