POL-H: Hannover-Marienwerder: Frontalzusammenstoß zweier Pkw in einer Kurve - zwei Insassen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 13.10.2024, sind ein 24 Jahre alter Fahrer und eine 42-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 24-jährige Garbsener gegen 18:00 Uhr mit seinem VW die Hollerithallee, aus Richtung der Garbsener Landstraße kommend, in Richtung Jädekamp. In der Linkskurve in Höhe der Hausnummer 8 geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, in dem ein 43-Jähriger mit seinem Audi unterwegs war. Beide kollidierten frontal, wobei die 42 Jahre alte Beifahrerin im Audi und der Fahrer des VW leicht verletzt wurden. Entgegen ersten Meldungen über einen nicht ansprechbaren Fahrer, hatte sich sein Zustand im weiteren Verlauf glücklicherweise gebessert. Das ebenfalls im Audi mitfahrende Kind (6 Jahre alt), sowie der Fahrer blieben unverletzt.

Die beiden Verletzten konnten durch hinzugezogene Rettungskräften medizinisch erstversorgt werden. Zwei Rettungswagen brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser.

Die Polizei ermittelt in zwei Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die entstandenen Schäden werden auf ca. 28.000 EUR geschätzt. /js, ms

