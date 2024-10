Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bahnfahrer (24) von unbekannter Personengruppe angegriffen und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen der Tat

Hannover (ots)

Ein 24-jähriger Bahnfahrer ist am Freitagabend, 11.10.2024, an der Stadtbahnhaltestelle Tresckowstraße in Hannover-Wettbergen von einer unbekannten Personengruppe angegriffen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen fuhr der 24-Jährige gegen 23:00 Uhr mit seiner Stadtbahn in die Haltestelle Tresckowstraße ein. Eine Gruppe von etwa sieben bis neun Personen lief über die Gleise zum Führerhaus der Stadtbahn und sprach den Fahrer an, bis dieser die Tür zur Fahrerkabine öffnete. Die jungen Männer zogen den Bahnfahrer aus der Fahrerkabine aus und schlugen auf ihn ein. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er wurde später vor Ort von den herbeigerufenen Rettungskräften versorgt.

Nach Angaben eines Zeugen sollen die Täter zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei in der Umgebung der Haltestelle blieb erfolglos. Die Ermittler bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Angreifern. Die Polizei Hannover ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /nash

