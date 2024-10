Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter bedroht Angestellte mit Messer und raubt Postfiliale aus

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, 10.10.2024, eine 31 Jahre alte Angestellte einer Postfiliale im hannoverschen Stadtteil Stöcken mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover hat ein bislang unbekannter Täter gegen 13:00 Uhr eine 31-jährige Angestellte einer Postfiliale in der Moosbergstraße in Hannover-Stöcken mit einem Messer bedroht. Der maskierte Mann drängte sie in den Toilettenbereich und schloss sie dort ein. Mit Bargeld flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Angestellte konnte erst durch einen zufälligen Zeugen befreit werden, der durch Klopfgeräusche aus dem Toilettenbereich auf die Frau aufmerksam geworden war.

Der Täter wird als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. Er hatte eine helle Hautfarbe. Der Unbekannte hatte eine sehr tiefe Stimme und sprach Hochdeutsch. Zur Tatzeit war er schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen schweren Raubes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

