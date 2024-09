POL-GI: 36-jährige aus Herborn-Burg wurde aufgefunden

Gießen (ots) - Hungen: Im REWE-Markt in Hungen kam es am Mittwoch, 25.09.2024, gg. 19.20 Uhr, zu Körperverletzungen mit 2 leicht verletzten Personen durch einen 43-Jährigen. Der Täter kooperierte nicht mit der Polizei und versteckte sich letztendlich im Markt. In einer intensiven Absuche des Objektes konnte der Täter durch Spezialkräfte in seinem Versteck ...

