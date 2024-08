Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Aufmerksames Auge führt zur Festnahme eines 27-jährigen Diebes durch die Bundespolizei.

Frankfurt/Main (ots)

Am 4.August 2024 führten eingeleitete Fahndungsmaßnahmen zur Festnahme eines 27-jährigen Algeriers am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt am Main, der zuvor zwei Diebstähle beging. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben.

Der Algerier bestahl zunächst zwei Reisende. Dank einer aufmerksamen Reisenden blieb der Diebstahl jedoch nicht unentdeckt. Diese sprach den Täter an, als er nach ihrem Rucksack griff und veranlasste ihn so ohne zusätzliche Beute den Zug zu verlassen. Die Situation des mit mehreren Gepäckstücken flüchtenden Mannes war ihr so verdächtig, dass sie ihr Handy zückte und die Situation festhielt. Das geistesgegenwärtig geschossene Bild ermöglichte es der Polizei innerhalb einer überregionalen Fahndung die Person zu fassen.

Im Rahmen der Durchsuchung konnte diverses Diebesgut sichergestellt werden. Zudem war der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Eigentums- und Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund gesundheitlicher Probleme, die vermutlich durch einen positiv getesteten Kokainkonsum verursacht wurden, verbrachte der Rettungsdienst in Begleitung einer Streife der Bundespolizei den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Während des Transports im Rettungswagen griff der Algerier die begleitenden Bundespolizisten und das Rettungspersonal an, indem er versuchte nach diesen mit der geballten Faust zu schlagen.

Die Person wurde am 5. August dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

