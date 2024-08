Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 6,9 Millionen Euro Steuern hinterzogen - Festnahme durch Bundespolizei am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Aufgrund eines Fahndungshinweises nahmen Bundespolizisten gestern einen 25-jährigen Deutschen bei seiner Ankunft aus Istanbul am Flughafen Frankfurt am Main fest. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchte den Mann seit Anfang Juli mittels Haftbefehl, da er Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben soll.

Der Mann soll gegenüber einer Krankenkasse die Beiträge als Arbeitgeber und die Beiträge der Arbeitnehmer nicht abgeführt haben. Im Zeitraum von Juni 2020 bis Mai 2023 soll so eine Schadenshöhe von 6,9 Millionen Euro entstanden sein. Der 25-Jährige wird heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

