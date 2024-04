Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2024 gegen 19:45 Uhr wurde eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooters durch eine Streife in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund für die Kontrolle war, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen die Heranwachsende wird nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

