Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit 13-jährigem Radfahrer

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Augustdorfer mit seinem Pkw Skoda die Pivitsheider Straße in Augustdorf in Fahrtrichtung Pivitsheide. Ein 13-jähriger Augustdorfer befuhr mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Pivitsheider Str. ebenfalls in Fahrtrichtung Pivitsheide. Als der Skoda-Fahrer nach links in den Kirchweg abbog, übersah er den Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer auf seine rechte Körperhälfte. Er klagte im Nachgang über Schmerzen an seiner Hüfte und seinem Knie. Der Skoda-Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Waldstraße unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An der Kreuzung Waldstraße/Kirchweg wurde er dann von einem aufmerksamen Zeugen angehalten. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/ 609-0.

