POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Neue Polizistinnen und Polizisten für das Polizeipräsidium Pforzheim

Pforzheim (ots) - In ein Schulgebäude im Ortsteil Calmbach ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 08:40 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Schulgebäude in der Jahnstraße ein. Im Schulgebäude durchsuchten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und verursachten einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Höhe ...

