POL-AUR: Friedeburg - Radfahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Friedeburg - Auffahrunfall Bei einem Auffahrunfall in Friedeburg sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Ein 35-jähriger Renault-Fahrer war gegen 14.20 Uhr in Horsten auf der Straße Hohemey in Richtung Friedeburg unterwegs und übersah in einem Kurvenbereich einen 30-jährigen Ford-Fahrer, der verkehrsbedingt anhielt. Der Renault-Fahrer fuhr auf und schob den Ford auf ...

mehr