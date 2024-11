Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Kennzeichen gestohlen/Südbrookmerland - Weiterfahrt untersagt/Greetsiel - Nach Parkplatzunfall geflüchtet/Großefehn - Auf Gegenfahrbahn geraten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Kennzeichen gestohlen

Am Dienstag wurde in Ihlow ein Kennzeichen gestohlen. Unbekannte Täter demontierten und entwendeten auf dem Pendlerparkplatz in der Friesenstraße das hintere Kennzeichen eines grauen VW Tiguan. Das Auto stand dort von 7.15 Uhr bis 20.30 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Weiterfahrt untersagt

Am Dienstag haben Polizeibeamte einen Autofahrer in Südbrookmerland angehalten und kontrollierten. Der 35-Jährige fuhr ein Auto samt Anhänger, auf dem die Ladung nicht ausreichend gesichert und die Anhängelast überschritten war. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Greetsiel - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Montag hat sich ein Unfallverursacher in Greetsiel unerlaubt entfernt. Der unbekannte Autofahrer fuhr zwischen 8.45 Uhr und 9.55 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Ankerstraße gegen einen weißen Opel Mokka. Dadurch wurde der Opel hinten links beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei Pewsum unter 04923 805710 entgegen.

Großefehn - Auf Gegenfahrbahn geraten

In Großefehn stießen am Dienstag zwei Autos zusammen. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein 75-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Sein Auto touchierte ein Sprinter-Gespann, das mit zwei Personen besetzt war. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Hyundai und der Anhänger des Sprinters waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

