Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Wohnhaus

Unbekannte haben sich am Samstag in Norden unbefugten Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Die Täter betraten zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr ein Haus in der Edzardstraße und entwendeten diverse Wertsachen. Die Bewohner hielten sich in der genannten Zeit im Garten auf und bemerkten die Diebe nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Edzardstraße verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Hage - Schuppen aufgebrochen

Auf dem Gelände des Bootshafens in Hage kam es am Wochenende zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte öffneten gewaltsam einen Schuppen, indem sie eine Tür und das Mauerwerk beschädigten. Entwendet haben die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 973980 entgegen.

Juist - Diebstahl auf Baustelle

Auf Juist kam es auf einer Baustelle zu einem Diebstahl. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 30.10.2024, 15 Uhr, und Donnerstag, 04.11.2024, 9 Uhr, in der Friesenstraße. Im rückwärtigen Bereich einer Baustelle wurde ein Werkzeugcontainer aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Juist unter 04935 921570 entgegen.

Aurich - Auto beschädigt

Im Wallster Postweg in Aurich wurde ein Auto beschädigt. Zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr beschädigten Unbekannte den Reifen und eine Seitenscheibe von einem blauen Opel Astra. Der Wagen stand zur Tatzeit vor einem Wohnhaus. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Dornum - Kraftstoff gestohlen

In Dornum wurde Kraftstoff aus einem Lkw gestohlen. Unbekannte öffneten zwischen Dienstag, 29.10.2024, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 30.10.2024, 7.50 Uhr, gewaltsam den Tankdeckel eines Lkw in der Bahnhofstraße und zapften mithilfe einer Pumpe hunderte Liter Kraftstoff ab. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04933 992750 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell